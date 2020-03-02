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التضامن الاجتماعي: ظاهرة الختان ارتبطت خطأ لدى البعض بالشرف.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:37 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
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محمود محسن
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن "ظاهرة الختان" ترتبط ارتباطا خاطئا لدى البعض من المجتمع المصري بالشرف، موضحة أن تلك الأفكار لا تمت بصلة للمجتمع المصري فهي قادمة من دول أخرى. 

وأضافت القباج خلال لقاء لها ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه من الصعب أن يتم السيطرة على تلك الظاهرة بشكل مباشر وسريع مشيرة إلى أنه تم العمل عليها خلال فترات طويلة منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي وكان هناك جهود كبيرة من أجل القضاء على تلك الظاهرة. 

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أن نسبة الختان الآن قلت عن فترات كثيرة سابقة نتيجة تلك الجهود مؤكدة أنه خلال أبحاث كانت النسبة تصل إلى 90% ببعض المجتمعات أما الآن قلت تلك النسبة ووصلت إلى ما يقرب من 50%. 

وأشارت دكتورة نيفين القباج أن الأجيال الجديدة ترفض تلك الظاهرة لأنها أكثر تعليما وثقافة عن أجيال كثيرة سابقة مؤكدة أنه كان هناك جهل ووعي زائف لدى الأسر بالمجتمعات  خاصة في صعيد مصر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة أطلقوا برامج ومبادرات للقضاء على ختان الإناث وبداية حل لتجريم هذا الخطر.

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