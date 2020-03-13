AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على وسائل إبلاغ فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:51 م
مشرد
مشرد
Advertisements
عادل نصار

كشف أحمد المزين مدير المتابعة الميدانية بـ وزارة التضامن الإجتماعي، وسائل إبلاغ فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين، مؤكدا أن للوزارة خطا ساخنا يمكن التواصل من خلاله.


وقال المزين، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن :"الاتصال على 16528 هذا الخط الساخن، ومن ضمن المعايير الصحيحة للشكوى وجود أرقام هاتف وبيانات الشخص المبلغ، وبعدها نتحرك من خلال فريق التدخل السريع المركزي المعني بقضية المشردين".


وأضاف مدير المتابعة الميدانية بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هذا الفريق منتشر على كافة انحاء الجمهورية فرق تابعة للتضامن لانجاز الاداء، ويتم على الفور تحرك الفريق في أي محافظة ويذهب للحالة ويقوم بتصويرها فورا.


وأكمل أحمد المزين، أنه يتم نقله لأقرب مستشفى وهيئة الاسعاف تتواصل معنا، ودورنا ينتهي بتوصيل الحالة لاقرب مستشفى.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس التدخل السريع: ننسق مع منظمات المجتمع المدني للتعامل مع المشردين.. شاهد

التضامن تطلق حملة إنقاذ المشردين.. صور

فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" ينقذ مسنا بمحافظة دمياط وينقله لدار رعاية

وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة

تضامن دمياط تنقذ المشردين بلا مأوى من الشوارع وتعيد بعضهم لذويهم

التضامن: فريق التدخل السريع نتعامل مع كافة الأعمار السنية.. فيديو

ترشيحاتنا

عودة "هابيل وقابيل" بسبب إعصار التنين في بني سويف

أخبار البرلمان.. بشرى سارة عن انخفاض تعريفة الكهرباء والبنزين والغاز.. وتفاصيل حول موعد قطع الإنترنت بسبب الطقس

هبوط مفاجئ.. جرام الذهب عيار 21 يخسر 24 جنيها

بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

اخبار الرياضة.. رد وكيل محمد صلاح على إصابته بـ كورونا.. حقيقة هروب أسد من سيرك نادي الشمس

تعليق رومانسى .. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور