تعرف على وسائل إبلاغ فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين.. فيديو

كشف أحمد المزين مدير المتابعة الميدانية بـ وزارة التضامن الإجتماعي، وسائل إبلاغ فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين، مؤكدا أن للوزارة خطا ساخنا يمكن التواصل من خلاله.





وقال المزين، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن :"الاتصال على 16528 هذا الخط الساخن، ومن ضمن المعايير الصحيحة للشكوى وجود أرقام هاتف وبيانات الشخص المبلغ، وبعدها نتحرك من خلال فريق التدخل السريع المركزي المعني بقضية المشردين".





وأضاف مدير المتابعة الميدانية بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هذا الفريق منتشر على كافة انحاء الجمهورية فرق تابعة للتضامن لانجاز الاداء، ويتم على الفور تحرك الفريق في أي محافظة ويذهب للحالة ويقوم بتصويرها فورا.





وأكمل أحمد المزين، أنه يتم نقله لأقرب مستشفى وهيئة الاسعاف تتواصل معنا، ودورنا ينتهي بتوصيل الحالة لاقرب مستشفى.