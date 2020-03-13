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رئيس الأرصاد الأسبق يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:01 ص
الاحوال الجوية
الاحوال الجوية
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عادل نصار
 زف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة، مؤكدا أنه سيكون أفضل من طقس اليوم وستقل نسبة سقوط الأمطار عن اليوم بنسبة تصل لـ 20%، قائلا :"اليوم الأصعب مر على خير".

وأوضح عبد العال، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي"، اليوم الجمعة، أن طقس الجمعة أقل بنسبة 20% عن اليوم، ومازال هناك أمطار على السواحل الشمالية
وسيناء ستكون غزير، لافتا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نسبة الأمطار ستقل فيها بنسبة 20% .



وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، أنه من المتوقع أنه ستشهد مدينة الغردقة ومحافظة جنوب سيناء لأمطار غزيرة بحجم أمطار اليوم وستكون شديدة الغزارة، متابعا أن هناك رياح خفيفة سرعتها 30 كيلو متر في الساعة تضرب المحافظات في الوقت الحالي.

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