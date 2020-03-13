رئيس الأرصاد الأسبق يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

زف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة ، مؤكدا أنه سيكون أفضل من طقس اليوم وستقل نسبة سقوط الأمطار عن اليوم بنسبة تصل لـ 20%، قائلا :"اليوم الأصعب مر على خير".





وأوضح عبد العال، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي"، اليوم الجمعة، أن ط قس الجمعة أقل بنسبة 20% عن اليوم، ومازال هناك أمطار على السواحل الشمالية

وسيناء ستكون غزير، لافتا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نسبة الأمطار ستقل فيها بنسبة 20% .







