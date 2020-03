شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

نادى البعض من محبي الخصوصية من قبل برغبتهم في رسم دائرة حول أنفسهم لمنع اقتحام الناس لمساحاتهم، لكن هذا لم يعد تصورًا بعد الآن، فقد أجبر الذعر من الإصابة بفيروس كورونا رجل إيطالي على اللجوء لسلوك غريب لحماية نفسه.

ظهر رجل إيطالي في أحد أسواق روما يتجول مرتديًا قرصًا دائريًا حول وسطه مصنوع من الورق المقوى، حيث بدا أشبه براقصات الباليه لكن بشكل أكثر جدية.

اقرأ المزيد:

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

صنع الرجل القرص الدائري ووضع نفسه بداخله لإجبار الناس في الشوارع على الابتعاد عنه وعدم الاضطرار للاقتراب منهم تجنبًا للإصابة.

كانت فيروس كورونا القاتل قد ضرب إيطاليا مؤخرًا مخلفًا وراءه 1266 حالة وفاة و17660 ألف إصابة، وهو ما أثار الذعر في البلاد فهجر الناس الشوارع واعتزلوا منازلهم.

وقد لجأ الرجل لتلك الفكرة لفرض التباعد الاجتماعي بينه وبين الناس حيث قال وفقًا لصحيفة الدايلي ميل أنه مقتنع بأن القرص خلق له مساحة آمنة تحميه من الإصابة لكنه لم يتأقلم بعد على المشي به.

أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة ما لا يقل عن 125 ألف مريض وتوفي 4000 منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر الماضي.

This is @MiamiBeachPD's classic escalation technique: poorly trained and undisciplined officers take what could've been a harmless interaction with annoying Spring Breakers and turn it into a violent shitshow for no reason #BecauseMiamiBeach #SpringBreak https://t.co/eNjCCIHDq3 pic.twitter.com/w1WkEHi54e