أغاني وطبول.. مواجهة العزل بسبب كورونا بالغناء و الرقص.. شاهد

ذعر، خوف ورعب يجتاح العالم خوفا من كورونا ، لقد حصد ذلك الفيروس الآلاف من أرواح البشر في معظم دول العالم و لم تتمكن قوى عالمية عظيمة في التصدي له ، فلم يتبقى لمرضى كورونا سوى الأمل وتحدي الموت.

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات تويتر ، مقطع فيديو لإحدى المناطق التي تجمع مئات الأشخاص المعزولون بسبب كورونا و يمكثون في منازلهم.

ظهر في الفيديو ما لم يتوقعه الكثير، هزم هؤلاء المواطنون حزنهم ويأسهم خوفهم من كورونا بالطبول والهتاف والرقص والأغاني وتناسي فكرة إصابتهم بكورونا .

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نال نسبة مشاهدات عالية جدا ، فقد وصل عدد مشاهدين الفيديو لـ2 مليون شخص .

Sicily has figured out this whole self-isolation thing.#COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR