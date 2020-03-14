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منوعات

أغاني وطبول.. مواجهة العزل بسبب كورونا بالغناء و الرقص.. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ذعر، خوف ورعب يجتاح العالم خوفا من كورونا ، لقد حصد ذلك الفيروس الآلاف من أرواح البشر في معظم دول العالم و لم تتمكن قوى عالمية عظيمة في التصدي له ، فلم يتبقى لمرضى كورونا سوى الأمل وتحدي الموت. 
تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات تويتر ، مقطع فيديو لإحدى المناطق التي تجمع مئات الأشخاص المعزولون بسبب كورونا و يمكثون في منازلهم. 

ظهر في الفيديو ما لم يتوقعه الكثير، هزم هؤلاء المواطنون حزنهم ويأسهم خوفهم من كورونا بالطبول والهتاف والرقص والأغاني وتناسي فكرة إصابتهم بكورونا . 

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نال نسبة مشاهدات عالية جدا ، فقد وصل عدد مشاهدين الفيديو لـ2 مليون شخص .
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