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رياضة

الإنتاج يعود للتدريبات ظهر اليوم بملعب السلام استعدادا للقاء نادى مصر بالدوري

السبت 14/مارس/2020 - 07:22 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
قرر مختار مختار المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي استئناف التدريبات لفريقه في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السبت على ستاد السلام  بعد أن منح لاعبيه راحة يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الإنتاج مع نادى مصر والتى كان مقرر لهًا الثانية والنصف ظهر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تعادل الأهلي مع سموحة بنفس النتيجة في آخر ظهور للفريقين بالمسابقة المحلية حيث تأجلت مباراة الإنتاج مع نادي مصر وتأجلت مباراة الأهلي مع إنبي لسوء الأحوال الجوية.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

وفى وقت سابق عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفرق فى الدور الثاني للدوري بحثًا عن النجاة من دوامة الهبوط  مشددًا على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر في بطولة الدوري.

وحقق فريق الإنتاج الحربي فوزا وديا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر الخميس الماضى على ستاد السلام  ، سجل ثلاثية الإنتاج أحمد عفيفي وموسى دياورا و محمد فييرا.
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