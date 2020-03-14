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حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية إلى إحدى قرى محافظة البحر الأحمر

السبت 14/مارس/2020 - 01:20 م
الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة خدمية
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مصطفى الرماح
أرسلت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت قرية الحراجية – رأس غارب – بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك القرية.
    
 وتم خلالها توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .. وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات  التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق .

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
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