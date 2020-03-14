رامي صبري يحصد 4.4 مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام

حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري ، 4 ملايين و420 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.





تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ لـ رامي صبري : "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".



