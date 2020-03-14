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أخبار العالم

إصابة وزير إندونيسي بـ فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 06:57 م
إصابة وزير النقل
إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن مسؤول حكومي في اندونيسيا إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الوزير الاندونيسي تم نقله إلى مستشفى بالعاصمة جاكرتا عقب إصابته بفيروس كورونا.

فيما أكد مسؤول بالمستشفى أن حالة الوزير تتحسن وأنه حضر اجتماعًا للحكومة يوم الأربعاء.

وأعلنت سلطات إندونيسيا إغلاق جميع المدارس  بالعاصمة جاكرتا وأنها ستطبق نظام التعليم عن بُعد لمدة لا تقل عن أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إندونيسيا 35 حالة إصابة جديدة بكورونا  الجمعة، مما يرفع عدد الحالات المصابة بكورونا في البلاد إلى 69 حالة.
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