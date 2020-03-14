قرار جديد لـ سلطنة عمان بسبب مخاوف كورونا

قررت وزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان، تعليق كافة الأحداث الرياضية والشبابية في البلاد، اعتبارا من غد الأحد، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، بيانا رسميا لوزارة الرياضة في البلاد، جاء فيه: "تماشيا وتنفيذا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار فيروس كورونا، وزارة الشؤون الرياضية تعلن تجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة في السلطنة".

وجاء في ختام البيان: "ويشمل القرار الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الأهلية الرياضية".

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من غد الأحد لمدة شهر بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وقالت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» ، إنه تقرر تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر.





وكانت اللجنة قررت أول أمس الخميس إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكافة أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقًا والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة أيضا قرارات بإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم النرجيلة «الشيشة» في جميع المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما