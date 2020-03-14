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رياضة

شريف إكرامي يعلق على إيقاف النشاط الرياضي مؤقتًا.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:39 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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عمرو ابوبكر
أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حريص على أن يكون له دور مجتمعي بما لا يتعارض مع أسس ومبادئ النادي الأهلي.

وأضاف "إكرامي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على صدى البلد، أن من الحكمة والوعي اتخاذ قرار تعليق النشاط الرياضي على الرغم من عدم تعرض جمهورية مصر العربية إلى الفيروس مثل العالم.

وتابع إكرامي:" ليس المقياس أن أكون متصدرا لكي أرغب في استكمال بطولة الدوري وأنسى أن الحدث المقلق قد يصيب العديد من المواطنين الذين ليس لهم ذنب في شئ، ولكن أنا متصدر وقناعتي أن الأولوية هم المواطنين وصحتهم.

وأشار "إكرامي" إلى أن صناع القرار هم من لهم الرأي الأخير، ولابد من وجود دور مجتمعي للاعبي كرة القدم، خاصة أن لنا جماهير كبيرة.
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