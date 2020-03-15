مطرانية مغاغة والعدوة تعلن إيقاف أنشطتها لمواجهة كورونا

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، أنه تزامنا مع الاتجاه العام للوقاية من فيروس كورونا، والتوصيات لتجنب التجمعات قدر الإمكان، وحفاظا على سلامة أبنائنا وبناتنا، قرر نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة ، إيقاف الحضانات وخدمات التربية الكنسية.





كما قرر الأنبا أغاثون إيقاف كافة النشاطات والرحلات الكنسية والاجتماعات الفرعية والعامة والنهضات الروحية، وذلك بجميع قطاعات الخدمة، والاكتفاء بصلوات القداسات الإلهية فقط، بكافة كنائس الإيبارشية، وذلك لمدة أسبوعين بدءًا من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020.





واتخذت كافة الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية من تعطيل للدراسة بالمدارس والجامعات إلى جانب وقف الأنشطة الرياضية وغيرها من القرارات التى تستهدف الحفاظ على المواطنين من انتشار "كورونا".





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من الإجراءات الاحتزارزية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.





وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها اليوم، إنه تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19 ، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بمجموعة من القرارات لمدة أسبوعين، وتعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.





وأضاف البيان أنه تقرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات ...إلخ)، إلى جانب تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.





وأشار بيان الكنيسة إلى أنه من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام و بالأخص أيام المناسبات والإجازات مع الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات).





ونوهت الكنيسة في بيانها إلى مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الامكان، مؤكدة أنها ستظل تصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين".



