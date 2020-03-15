وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

أشاد وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ قرار مجلس ادارة النادي بشأن إيقاف النشاط الرياضي في النادي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " قرار ممتاز من الأهلي بإيقاف النشاط الرياضي لكل فرقه لأن حفظ الأرواح وسلامة البشر أهم من المباريات والبطولات ومن كل شيء آخر، وعلى كل الفرق اتخاذ نفس القرار".





عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات التالية:





واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي عقده العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، مع الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لوضع الخطة الوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي توقف في مصر أسبوعين بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



