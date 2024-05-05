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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان يزورون الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه عدد من قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية، الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر وبلقاس  لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورؤساء احياء شرق وغرب المنصوره ومراكز ميت غمر وبلقاس .

وشملت زيارة " المحافظ "  مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر ، وكنيسة المسيح الملك بالمختلط ، وكنيسة العذراء سيدة النياح للروم الكاثوليك بالسكة القديمة ، وكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالسكة الجديدة ، والكنيسة الإنجيلية بالسكة الجديدة ، وكنيسة الروم الأرثوذكس بجوار سور المحطة  ، ودير القديسة دميانة بمركز ومدينة بلقاس ) وكان في استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة .

وقال " المحافظ " انقل الي جميع الأخوة الأقباط بالدقهلية خالص تهاني الرئيس  عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً علي حرص فخامته مشاركة الإخوة الأقباط كافة مناسباتهم وافراحهم.
كما قال " مختار " خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات ، مشيراً إلي أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.
كما أكد " مختار " أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام،وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، 

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