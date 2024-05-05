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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سباق مع الزمن..

أحمد حسن يعلق على موقف مصابي الزمالك من مباراة نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

يسابق الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين لمباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نادي نهضة بركان.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك يسابق الزمن لتجهيز مصطفى شلبي والزناري لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي".

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب يوم 12 مايو الجاري  فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر ذاته.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

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