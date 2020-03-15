AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن نتيجة اختبار كورونا للرئيس ترامب

الأحد 15/مارس/2020 - 01:36 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
حسام رضوان
أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كورونا للرئيس ترامب جاءت سلبية، وقال الأطباء إنه غير مصاب بفيروس كورونا.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت  أنه خضع لفحص فيروس كورونا وأنه بانتظار النتائج.

وكان  البيت الأبيض أعلن عن إجراء فحص درجة الحرارة لجميع المقربين دائرة الرئيس الأمريكي أو قد يكونوا على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في ظل مخاوف من إصابة المسؤولين الأمريكيين بفيروس كورونا.

وأوضح البيت الأبيض أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا.

ويأتي القرار الأمريكي عقب مصافحة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية لأشخاص ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايك بنس: إصابة 21 شخصًا على متن السفينة جراند برنسيس بفيروس كورونا

دولة أفريقية جديدة تعلن ظهور حالات كورونا

البرازيل: الوزير المصاب بـ كورونا التقى ترامب.. تفاصيل

هل يجري ترامب فحص كورونا بعد لقائه وزيرا برازيليا مصابا.. البيت الأبيض يرد

سيناتور مقرب لـ ترامب يخضع للحجر الصحي.. تفاصيل

بعد خضوع مقربين منه للحجر الصحي.. ترامب يمتنع عن الخضوع لفحص كورونا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

بـ قميص أبيض .. حورية فرغلي في إطلالة جديدة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بسبب كورونا

جمال شعبان ينصح بتناول هذا الدواء والبعد عن البروفين حال الإصابة بكورونا

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

هل يمكن رؤية الجن؟.. تعرف على ٧ أماكن يحذر الصلاة فيها

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

هل يمكن رؤية الجن؟.. تعرف على ٧ أماكن يحذر الصلاة فيها

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة