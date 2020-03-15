البيت الأبيض يعلن نتيجة اختبار كورونا للرئيس ترامب

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كورونا للرئيس ترامب جاءت سلبية، وقال الأطباء إنه غير مصاب بفيروس كورونا.





وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت أنه خضع لفحص فيروس كورونا وأنه بانتظار النتائج.





وكان البيت الأبيض أعلن عن إجراء فحص درجة الحرارة لجميع المقربين دائرة الرئيس الأمريكي أو قد يكونوا على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في ظل مخاوف من إصابة المسؤولين الأمريكيين بفيروس كورونا.





وأوضح البيت الأبيض أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا.





ويأتي القرار الأمريكي عقب مصافحة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية لأشخاص ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.



