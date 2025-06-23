إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل

عقد اليوم اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة عدة ملفات .

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أبدى تفهمًا واضحًا لمشكلة صحفيي الطريق خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع مجلس النقابة.

وأشار شبانة فى تصريحات صحفية ، إلى أن اللقاء شهد اتفاقًا مبدئيًا على اعتماد لائحة بدل التدريب والتكنولوجيا الجديدة، التي سبق إقرارها في الدورة الماضية لمجلس النقابة.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، الشكر للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، على تفهمه وحل أزمة الزملاء بجريدة الطريق.