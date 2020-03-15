البصمة الھیدوجینبة والكورونا والعولمة الجديدة

إننا نقف على شفا ثورة تكنولوجیة ستغیر جذریًا الطریقة التي نعيش بھاونعمل ونتواصل مع بعضنا البعض. استخدمت الثورة الصناعیة الأولى طاقة الماء والبخار لمیكنة الإنتاج.





الثانیة تستخدم الطاقة الكھربائیة لخلق الإنتاج الضخم. الثالث یستخدم الالكترونیات وتكنولوجیا المعلومات لأتمتة الإنتاج. الآن تقوم ثورة صناعیة رابعة بالبناء على الثورة الثالثة ، وھي الثورة الرقمیة التي تحدث منذ منتصف القرن الماضي. ویتمیز بمزیج من التقنیات التي تزیل الخطوط الفاصلة بین المجالات المادیة والرقمیة والبیولوجیة.





ھناك ثلاثة أسباب تجعل تحولات الیوم لا تمثل مجرد امتداد للثورة الصناعیة الثالثة ، بل وصول ثورة رابعة ومتمیزة: السرعة والنطاق وتأثیر الأنظمة. سرعة الاختراقات الحالیة لیس لھا سابقة تاریخیة. عند مقارنتھا بالثورات الصناعیة السابقة ، فإن الرابعة تتطور بوتیرة غیر خطیھ. علاوة على ذلك ، فإنھ یعطل كل صناعة تقریبًا في كل بلد. إن اتساع وعمق ھذه التغییرات یبشران بتحول أنظمة الإنتاج والإدارة والحكم بأكملھا. إمكانیات الملیارات من الأشخاص المتصلین بالأجھزة المحمولة ، مع قدرة معالجة غیر مسبوقة ، وسعة تخزین، والوصول إلى المعرفة ، غیر محدودة. وسوف تتضاعف ھذه الاحتمالات باختراقات تكنولوجیة ناشئة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، وإنترنت الأشیاء ، والمركبات المستقلة ، والطباعة ثلاثیة الأبعاد ، وتكنولوجیا النانو ، والتكنولوجیا الحیویة ، وعلوم المواد ، وتخزین الطاقة ، والحوسبة الكمومیة. یوجد بالفعل الذكاء الاصطناعي حولنا ، من السیارات ذاتیة القیادة وطائرات بدون طیار إلى المساعدین الظاھري والبرامج التي تترجم أو تستثمر. تم إحراز تقدم في الذكاء الاصطناعى في السنوات الأخیرة ، مدفوعًا بالزیادات الھائلة في القدرة الحاسوبیة وتوافر كمیات ھائلة من البیانات ، من البرامج المستخدمة لاكتشاف الأدویة الجدیدة إلى الخوارزمیات المستخدمة للتنبؤ بالمصالح الثقافیة.





وفي الوقت نفسھ ، تتفاعل تقنیات التصنیع الرقمیة مع العالم البیولوجي بشكل یومي. یجمع المھندسین والمصممین والمھندسین المعماریین بین التصمیم الحسابي والتصنیع الإضافي وھندسة المواد والبیولوجیا التركیبیة لریادة التعایش بین الكائنات الحیة الدقیقة وأجسامنا والمنتجات التي نستھلكھا وحتى المباني التي نعیش فیھا .





على سبیل المثال یشعر العلماء بالقلق من أن نمو الزراعة على نطاق تجاري في المزارع في المناطق المداریة یزید من بصمة النتروجین العالمیة، والتى تعنى تزاید انبعاثات النیتروجین فى الإنتاج الزراعي في المناطق المداریة من المرجح أن تتغلب على المناخات المعتدلة مما یعرض المزید من الناس للھواء والماء الملوثین. فمن المتوقع أن تلعب المناطق المداریة دورًا متزایدًا في تزوید عالمنا بالطعام . علینا أن نكون حذرین لمنع الضرر الذي یسببھ تلوث النیتروجین في أماكن مثل الصین وأوروبا والولایات المتحدة.





یقع جزء كبیر من المسؤولیة عن تلوث النیتروجین العالمي نتیجھ تسرب الأسمدة من التربة إلى الھواء والماء على المناطق المعتدلة في العالم ، والتي تشمل معظم أمریكا الشمالیة وجمیع أوروبا. یستخدم المزارعون الأسمدة المعتمدة على النیتروجین لیس فقط لزیادة غلة المحاصیل للأطعمة التي نتناولھا ، ولكن أیضًا لتغذیة الماشیة. ینتج النیتروجین الزائد ملوثات والتي تسھم في تغیر المناخ وتدھور نوعیة المیاه العذبة وتضعف من القدره على التنفس. وكان الراى السائد أن التربة الحمضیة والفقیرة في المغذیات ستحافظ على الزراعة الصناعیة في المناطق المداریة وھي منطقة الأرض التي تحیط بخط الاستواء. ولكن فوجئ الباحثون بإیجاد معدل للانبعاثات في ھذه المناخات الحارة والرطبة كانت مماثلة لمناطق المناطق المعتدلة. وھذا تفسیر تغیر المناخ المعتدل المصرى الى مناخ شبھ مدارى. ونعرف ان تلوث النیتروجین من الزراعة في المناطق المداریة یساھم سلبا بشكل عمیق فى تلوث النیتروجین في المناطق المداریة وفي جمیع أنحاء العالم دون رادع. التربة وبناء علیھ تلوث الغلاف الجوي في المناطق المداریة. ومن المرجح تنمو بصمة مثل الثورات التي سبقتھا ، فإن الثورة الصناعیة الرابعة لدیھا القدرة على رفع مستویات الدخل العالمیة وتحسین نوعیة الحیاة الكنولوجیھ للسكان في جمیع أنحاء العالم وان كان ھذا على حساب المناطق الزراعیھ. الوصول للعالم الرقمى یساھم بالتضحیھ بقطاعات دون غیرھا . اللثورة الصناعیھ الرابعھ تساھم فى عدم المساواة لا سیما في قدرتھا على تعطیل أسواق العمل. نظرًا لأن التشغیل الآلي یحل محل العمالة في جمیع أنحاء الاقتصاد ، فإن النزوح الصافي للعمال بواسطة الآلات قد یؤدي إلى تفاقم الفجوة بین العائدات إلى رأس المال والعوائد على العمل. من ناحیة أخرى ، من الممكن أیضًا أن یؤدي تشرید العمال عن طریق التكنولوجیا ، إجمالًا ، إلى زیادة صافیة في الوظائف الآمنة والمجزیة. لا یمكن التنبؤ في ھذه المرحلة بالسیناریو المحتمل ظھوره ، ویشیر التاریخ إلى أن النتیجة من المحتمل أن تكون مزیجًا من الاثنین. ھذا علما أن المواھب ، أكثر من رأس المال في المستقبل ، ستمثل العامل الحاسم في الإنتاج. سیؤدي ذلك إلى إیجاد سوق عمل معزول بشكل متزاید إلى شرائح "منخفضة المھارات / منخفضة الأجر" و "عالیة المھارة / عالیة الأجر" ، مما یؤدى بدوره إلى زیادة التوترات الاجتماعیة. بالإضافة إلى كونھا مصدر قلق اقتصادي رئیسي ، فإن عدم المساواة یمثل أكبر اھتمام اجتماعي یرتبط بالثورة الصناعیة الرابعة.









یمیل أكبر المستفیدین من الابتكار إلى توفیر رأس المال الفكري والمادي - المبتكرون والمساھمون والمستثمرون - وھو ما یفسر الفجوة المتزایدة في الثروة بین من یعتمدون على رأس المال مقابل العمل. وبالتالي ، تعد التكنولوجیا أحد الأسباب الرئیسیة لركود الدخول أو حتى انخفاضھا بالنسبة لغالبیة السكان في البلدان ذات الدخل المرتفع: زاد الطلب على العمال ذوي المھارات العالیة بینما انخفض الطلب على العمال ذوي التعلیم الأقل والمھارات المنخفضة . یساعد ھذا في توضیح سبب خیبة أمل العدید من العمال والخوف من استمرار دخولھم الحقیقیة وتذیاد الركود. كما أنھ یساعد في توضیح السبب الذي یجعل الطبقات الوسطى في جمیع أنحاء العالم تعاني بشكل متزاید من الشعور السائد بعدم الرضا والظلم. إن الاقتصاد العالمى الان یوفر فرصا محدودًا للطبقة الوسطى والتى تعانى من الارھاق والإھمال الاجتماعى . یمكن أن یغذي الاستیاء أیضًا انتشار التكنولوجیا الرقمیة ودینامیكیات مشاركة المعلومات مع تحولات مناطق المرض العالمى. فالصین استطاعت من خلال تكنولوجیا 5G تقھر مرض الكورونا العالمى وجعلت اوربا وامریكا تخلفھا التكنولوجى موطن المرض العلمى الجدید.





بشكل عام ، ھناك أربعة تأثیرات رئیسیة للثورة الصناعیة الرابعة على الأعمال - على توقعات العملاء ، وعلى تحسین المنتج ، وعلى الابتكار التعاوني ، والأشكال التنظیمیة. سواء أكان المستھلكون أم الشركات ، فإن العملاء ھم بشكل متزاید مركز الاھتمام للاقتصاد ، والذي یدور حول تحسین طریقة خدمة العملاء. علاوة على ذلك ، یمكن الآن تحسین المنتجات والخدمات المادیة من خلال إمكانات رقمیة تزید من قیمتھا. التقنیات الحدیثة تجعل الأصول أكثر متانة ومرونة ، في حین تعمل البیانات والتحلیلات على تغییر كیفیة الحفاظ علیھا. في ھذه الأثناء ، یتطلب عالم من تجارب العملاء ، والخدمات المستندة إلى البیانات ، وأداء الأصول من خلال التحلیلات ، أشكالًا جدیدة من التعاون ، لا سیما بالنظر إلى السرعة التي یحدث فیھا الابتكار والتعطیل. بشكل عام ، فإن التحول الثابت من الرقمنة البسیطة (الثورة الصناعیة الثالثة) إلى الابتكار القائم على مزیج من التقنیات (الثورة الصناعیة الرابعة) یجبر الشركات على إعادة النظر في الطریقة التي تعمل بھا. ومع ذلك ، فإن النتیجة الأساسیة ھي نفسھا: یحتاج قادة الأعمال وكبار المسؤولین التنفیذیین إلى فھم بیئتھم المتغیرة ، وتحدي افتراضات فرقھم التشغیلیة ، والابتكار بلا ھوادة وبشكل مستمر. مع استمرار تلاقي العوالم المادیة والرقمیة والبیولوجیة ، ستمكن التقنیات والمنصات الجدیدة بشكل متزاید المواطنین من التفاعل مع الحكومات ، والتعبیر عن آرائھم ، وتنسیق جھودھم ، وحتى التحایل على إشراف السلطات العامة. في نفس الوقت ، ستكتسب الحكومات قوى تكنولوجیة جدیدة لزیادة سیطرتھا على السكان ، بناءً على أنظمة المراقبة المنتشرة والقدرة على التحكم في البنیة التحتیة الرقمیة. ولكن على وجھ العموم ، ستواجھ الحكومات ضغوطًا متزایدة لتغییر نھجھا الحالي تجاه المشاركة العامة وصنع السیاسات ، حیث إن دورھا المركزي في إدارة السیاسة یتناقص بسبب المصادر الجدیدة للمنافسة وإعادة توزیع السلطة وتحقیق اللامركزیة في السلطة التي تتیحھا التكنولوجیات الجدیدة. في نھایة المطاف ، فإن قدرة الأنظمة الحكومیة والسلطات العامة على التكیف ستحدد مدى بقائھا.





ستؤثر الثورة الصناعیة الرابعة أیضًا تأثیرا عمیقا على طبیعة الأمن القومي والدولي ، مما یؤثر على كل من احتمال وطبیعة الصراع. تاریخ الحرب والأمن الدولي ھو تاریخ الابتكار التكنولوجي ، والیوم لیس استثناء. إن النزاعات الحدیثة التي تنطوي على الدول "مختلطة" بشكل متزاید ، حیث تجمع بین تقنیات ساحة المعركة التقلیدیة والعناصر المرتبطة مسبقًا بالجھات الفاعلة غیر الحكومیة. أصبح التمییز بین الحرب والسلام ، المقاتل وغیر المقاتل ، وحتى العنف واللاعنف (اعتقد الحرب الإلكترونیة) ضبابیة بشكل غیر مریح. عندما تحدث ھذه العملیة وتصبح التقنیات الحدیثة مثل الأسلحة الذاتیة أو البیولوجیة أسھل في الاستخدام ، سینضم الأفراد والجماعات الصغیرة بشكل متزاید إلى الدول لتكون قادرة على إحداث ضرر جسیم. ھذا الضعف الجدید سیؤدي إلى مخاوف جدیدة. ولكن في الوقت نفسھ ، ستخلق جدیدة للحمایة ، على سبیل المثال ، أو دقة أكبر في الاستھداف. التطورات في التكنولوجیا القدرة على تقلیل نطاق العنف أو تأثیره ، من خلال تطویر أسالیب أخیرًا ، سوف تغیر الثورة الصناعیة الرابعة لیس فقط ما نقوم بھ ولكن أیضًا من نحن.



