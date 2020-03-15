الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغ 45 حالة مؤكدة.





ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين"، قال رئيس الحكومة الجزائري الوزير الأول، عبدالعزيز جراد، اليوم الأحد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بالجزائر بلغ 45 حالة و3 وفيات.





وأضاف جراد أنه "تم أخذ كل الإجراءات اللازمة على مستوى كل المستشفيات للتصدي لانتشار هذا الفيروس"؛ مؤكد أن جميع المعدات اللازمة متوفرة.





ولفت الوزير الأول إلى وصول طائرة محملة بالمواد من الإمارات يوم أمس السبت؛ مؤكدا أنه "سيتم استيراد المعدات الطبية أيضا من فرنسا".





وكشف جراد أن الجزائر خصصت 400 مليار سنتيم من اجل اقتناء كل المعدات الطبية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.



