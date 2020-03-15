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حوادث

محاربة كورونا تبدأ من مكاتب الشهر العقارى.. اتحاد موثقى مصر يطالب بتعقيم المقار

الأحد 15/مارس/2020 - 11:53 ص
الشهر العقارى
الشهر العقارى
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جودت عيد وعمرو خليفة
اتخذ اتحاد موثقى مصر إجراءات ضرورية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مقار الشهر العقارى.

وأكد الاتحاد فى بيان له، أنه تماشيا مع تأكيد الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وحفاظا على السلامة الصحية لموظفى الشهر العقارى والمتعاملين من المواطنين مع مكاتبه، وفى ضوء التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتى العدل والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فإن الاتحاد يهيب بالمسئولين والمترددين على مكاتب الشهر العقارى اتخاذ الإجراءات التالية: بالنسبة لموظفى الشهر العقارى ارتداء كمامة طبية وجوانتى قبل التعامل مع المواطنين، مع ضرورة إحضار زجاجة مياه شخصية للشرب كل نصف ساعة على الأقل.

وطالب اتحاد موثقى مصر، موظفى الشهر العقارى بتوفير أدوات النظافة الشخصية من؛ صابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية، مع غسل الأيدى جيدا بعد كل إجراء، ويحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين أو المواطنين، كما يجب التعامل مع المواطنين من مسافة لا تقل عن متر، كما يحظر استعمال أدواتك المكتبية، خاصة قلمك الشخصى، كذلك يجب تعقيم المستندات بمطهر، والإبلاغ عن أى مواطن يعانى من أعراض كورونا.

كما طالب اتحاد موثقى مصر موظفى الشهر العقارى بعدم الذهاب إلى العمل إذا استشعر إصابته بأعراض كورونا.

ووضع إجراءات يجب على المتعاملين مع الشهر العقارى اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، شملت حضور المواطن منفردا دون اصطحاب أى شخص معه، والابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام، والتزام المواطن بقلمه الشخصى، والجلوس فى أماكن الاستراحة.

كما طالب اتحاد موثقى مصر، الجهات المختصة بتعقيم مقار الشهر العقارى وتسليم 2 كمامة وجوانتى يوميا لموظفى الشهر العقارى، وإلغاء البصمة الإلكترونية والبصمة اليدوية، وإغلاق مؤقت لمكاتب التوثيق شديدة الازدحام، وحظر تواجد أكثر من 20 مواطنا كحد أقصى فى المكتب، ومنح إجازة للموظف المحتمل إصابته بفيروس كورونا.
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