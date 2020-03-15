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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي

الأحد 15/مارس/2020 - 04:49 م
سحب مياه الامطار
سحب مياه الامطار
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الأحد، أنه جارٍ العمل لليوم الرابع على التوالى بجهود مكثفة من أجل الانتهاء من باقى التجمعات الناتجة عن الأمطار، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة السابقة كانت الأجهزة التنفيذية تواصل العمل ليلا ونهارا للتغلب على آثار موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الجهات المعنية نجحت فى مواجهة تداعيات الطقس السيئ الذى لم تشهده البلاد منذ فترة طويلة، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للعمل المتواصل وبأسرع وقت لاحتواء الموقف، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إزالة تراكمات الأمطار فى العديد من الأحياء، وجارٍ تكثيف العمل حتى مساء اليوم ليتم عودة الأوضاع لطبيعتها.

ووجه المحافظ الشكر لكافة القيادات التنفيذية والأمنية وأبناء بورسعيد على مجهوداتها خلال موجة الطقس السيئ، مؤكدا أننا جميعا نعمل ليلا ونهارا فى خدمة المواطنين.
محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي
محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي
محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي
محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي
محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي
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