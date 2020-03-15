محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الأحد، أنه جارٍ العمل لليوم الرابع على التوالى بجهود مكثفة من أجل الانتهاء من باقى التجمعات الناتجة عن الأمطار، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة السابقة كانت الأجهزة التنفيذية تواصل العمل ليلا ونهارا للتغلب على آثار موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد.





وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الجهات المعنية نجحت فى مواجهة تداعيات الطقس السيئ الذى لم تشهده البلاد منذ فترة طويلة، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للعمل المتواصل وبأسرع وقت لاحتواء الموقف، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إزالة تراكمات الأمطار فى العديد من الأحياء، وجارٍ تكثيف العمل حتى مساء اليوم ليتم عودة الأوضاع لطبيعتها.



