إعصار تسونامي لـ محمد رمضان يحقق مليون مشاهدة





تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".





"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.

حقق فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث تخطى حاجز الـ مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحه على القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على اليوتيوب.