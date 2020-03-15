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محافظات

بسبب كورونا.. محافظ المنيا يقرر استقبال الشكاوى إلكترونيا ويعلق اللقاء الجماهيري

الأحد 15/مارس/2020 - 06:14 م
محافظ المنيا يقرر
محافظ المنيا يقرر استقبال الشكاوى إلكترونيا
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ايمن رياض

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر.

 

 يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً علي قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد ، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوي ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

من جانبها أعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا من خلال :

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783

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