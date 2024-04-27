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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوات لنوم أعمق وأفضل حتى في أيام الموجة الحارة

خطوات لنوم أعمق وأفضل
خطوات لنوم أعمق وأفضل حتى في أيام الموجة الحارة

قد نعاني من الأرق والتوتر في فصل الصيف مما يؤثر على جودة النوم، وبالرغم من رغبتنا الشديدة في النوم، إلا اننا نظل مستيقظين لساعات حتى ندخل النوم العميق.

 

خطوات لنوم أعمق وأفضل حتى في أيام الموجة الحارة

 

ويمكن لبعض الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على نوم أعمق وأفضل خلال الموجات الحارة، وفقا لكا نشر في موقع “هيلثي” وتشمل ما يلي :

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تهيئة البيئة: قم بإعداد بيئة مناسبة للنوم. استخدم مروحة أو تكييف هواء لتبريد الغرفة قدر الإمكان. احرص على أن يكون مكان النوم باردًا ومظلمًا وهادئًا. قد ترغب في استخدام الستائر الثقيلة أو القنوات الصوتية للحد من الضوضاء الخارجية.

ارتداء الملابس المناسبة: اختر ملابس خفيفة ومريحة للنوم. استخدم الأقمشة القطنية التي تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق.

الاستحمام البارد: قبل الذهاب للنوم، قم بتناول استحمام بارد أو دافئ لتخفيف حرارة الجسم والاسترخاء. يمكنك أيضًا استخدام منشفة باردة لتبريد الجسم قبل النوم.

السوائل المناسبة: تجنب تناول الكميات الكبيرة من السوائل قبل النوم لتجنب الحاجة المتكررة للذهاب إلى الحمام. احرص على شرب ما يكفي من الماء خلال النهار للبقاء مرطبًا.

تنظيم الجدول الزمني: حاول ضبط جدول نوم منتظم وذلك بالذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا. هذا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بك وتحسين جودة النوم.

الاسترخاء قبل النوم: قم بممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم مثل التنفس العميق، واليوغا، والتأمل. يمكنك أيضًا قراءة كتاب مهدئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة للمساعدة في الاسترخاء قبل النوم.

استخدام المروحة أو التبريد المحمول: إذا كان الجو حارًا جدًا، يمكنك وضع مروحة قرب السرير أو استخدام أجهزة تبريد محمولة مثل مروحة ماء أو وسادة تبريد للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة.

من المهم أن تشعر بالراحة أثناء النوم، لذا استخدم الخطوات المذكورة لتعزيز جودة النوم أثناء الموجات الحارة. إذا استمرت الصعوبات في النوم أو كانت لديك أي مشاكل صحية، يُفضل استشارة الطبيب لتلقي المشورة اللازمة.

الموجة الموجات الحارة نوم أعمق البيئة استحمام بارد السوائل ​​​​​​​health

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