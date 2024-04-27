أخبار التكنولوجيا|ريلمي تطلق نسخة 5G من هاتف Realme C65.. وتسريبات عن العملاق Galaxy S24 FE

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه واحدًا من أفضل هواتف الشركة للفئة المتوسطة حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التي ترتقي لمنافسة هواتف الفلاجشيب إلى جانب سعر مناسب.



اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، شركة أبل الأمريكية، باستخدام المعادن المصدرة بشكل غير قانوني من شرق البلاد الذي مزقته الحرب.



أطلقت شركة "Realme" ريلمي الصينية إصدارًا جديدًا من هاتفها المميز Realme C65 يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G إلى جانب عدد من المواصفات الكبيرة.



أثارت حادثة مقتل طفل في شبرا الخيمة وانتزاع بعض أحشائه استياءً كبيرًا، وأيضًا لفتت الأنظار مرة أخرى إلى خطورة ما يسمى بـ "الدارك ويب" أو الويب المظلم.



تعمل شركتا سامسونج وجوجل على عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة لهواتفهما الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك من أجل تقديم أفضل نظام بيئي من منتجات وخدمات أندرويد المختلفة.



أكدت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية في طريقها بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy S24 FE والذي يعد النسخة الأرخص من Galaxy S24.