أخبار التكنولوجيا|ريلمي تطلق نسخة 5G من هاتف Realme C65.. وتسريبات عن العملاق Galaxy S24 FE

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمواصفات تنافس الفلاجشيب.. أقوى موبايل سامسونج للفئة المتوسطة
يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه واحدًا من أفضل هواتف الشركة للفئة المتوسطة حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التي ترتقي لمنافسة هواتف الفلاجشيب إلى جانب سعر مناسب.
معادن الصراع.. الكونغو لـ«أبل»: منتجاتكم ملوثة بدمـ.ـاء شعبنا
اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، شركة أبل الأمريكية، باستخدام المعادن المصدرة بشكل غير قانوني من شرق البلاد الذي مزقته الحرب.
ريلمي تطلق رسميًا نسخة 5G من هاتف Realme C65
أطلقت شركة "Realme" ريلمي الصينية إصدارًا جديدًا من هاتفها المميز Realme C65 يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G إلى جانب عدد من المواصفات الكبيرة.
من تجارة الأعضاء إلى تهريب الآثار.. خفايا وأسرار الدارك ويب وخطورته بعد جريمة ضحية شبرا
أثارت حادثة مقتل طفل في شبرا الخيمة وانتزاع بعض أحشائه استياءً كبيرًا، وأيضًا لفتت الأنظار مرة أخرى إلى خطورة ما يسمى بـ "الدارك ويب" أو الويب المظلم.
تعاون بين سامسونج وجوجل لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتفهما
تعمل شركتا سامسونج وجوجل على عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة لهواتفهما الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك من أجل تقديم أفضل نظام بيئي من منتجات وخدمات أندرويد المختلفة.
تسريبات تؤكد قدوم العملاق Galaxy S24 FE من سامسونج
أكدت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية في طريقها بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy S24 FE والذي يعد النسخة الأرخص من Galaxy S24.