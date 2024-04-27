5 نصائح للعناية بالشعر الدهنى خلال فصل الصيف

يحتاج الشعر في فصل الصيف لعناية أكثر من فصل الشتاء، ذلك بسبب الحر الشديد وتراكم الدهون والعرق على فورة الرأس، فما الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر، وبالأخص الشعر الدهني.

نصائح فعالة للعناية بالشعر الدهني في الصيف



إليك خمس نصائح للعناية بالشعر الدهني خلال فصل الصيف، وفقا لما جاء في موقع “هيلثي”، وتشمل ما يلي :

غسل الشعر بانتظام: قم بغسل شعرك بشكل منتظم للتحكم في الدهون الزائدة. استخدم شامبو مناسب للشعر الدهني واعمل على تدليك فروة الرأس بلطف للتخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ.

تجنب استخدام المكيف على فروة الرأس: عند استخدام المكيف، قم بتجنب وضعه على فروة الرأس. ركز على تطبيقه على طول الشعر ونهاياته لترطيبها وتغذيتها دون زيادة الدهون على فروة الرأس.

تجنب المنتجات الزيتية وثقيلة: احرص على تجنب استخدام المنتجات الزيتية والثقيلة، مثل الزيوت والسيرومات الثقيلة. اختر منتجات خفيفة وغير زيتية تساعد في تنظيف الشعر وتقليل اللمعان الدهني.

تجفيف الشعر بشكل صحيح: قم بتجفيف شعرك بشكل صحيح بعد الغسل. استخدم منشفة ناعمة لامتصاص الماء بلطف، وتجنب فرك الشعر بشكل قوي، حيث يمكن أن يحفز هذا الإجراء إفراز المزيد من الزيوت.

تجنب لمس الشعر بكثرة: حاول تجنب لمس شعرك بكثرة خلال اليوم، حيث يمكن أن ينقل الأيدي الدهون والزيوت إلى الشعر وتزيد من مظهره الدهني. قم بتثبيت شعرك بشكل مناسب وامتنع عن لمسه بشكل مفرط.

هذه النصائح ستساعدك في الحفاظ على شعرك الدهني منتعشًا وخاليًا من اللمعان الزائد خلال فصل الصيف. قد يستغرق بعض الوقت للعثور على الروتين المثالي لعناية الشعر الدهني، لذا كن صبورًا وتجربة مختلف المنتجات والتقنيات لتحقيق النتائج المرغوبة.