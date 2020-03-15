بالصور.. تعليم القاهرة تبدأ تعقيم دواوين الإدارات التعليمية

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتباع المديرية لإجراءات السلامة حرصًا على العاملين.









وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، "بدأنا في تعقيم دواوين الإدارات التعليمية، وكان لإدارة الشروق التعليمية السبق في تطبيق إجراءات الصحة العامة".













وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تنفيذًا لتعليمات الوزارة والمحافظة، تم تطهير وتعقيم حجرات ومكاتب ديوان عام الإدارة تحت إشراف هاني زكريا مدير عام الإدارة الذي صاحب فريق التعقيم ، وتأكد من اكتمال الإجراءات الوقائية.









وأشار مدير المديرية، إلى أن تلك الإجراءات الوقائية هامة جدًا، وهي مبدئية استعدادًا لتعقيم وتطهير المدارس.









وكان وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.









وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تتم عمليات التعقيم والتطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.









وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية احترازية لحماية أبنائنا الطلاب.









وطالب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية بالانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.