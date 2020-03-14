بعد تعليق الدراسة في المدارس .. وزير التعليم يعلن 10 إجراءات جديدة لطمأنة الطلاب وأسرهم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل خطة التربية والتعليم في التعامل مع طلاب المدارس خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ابتداء من الغد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما أعلنه وزير التربية والتعليم اليوم :





*بالنسبة لـ المعلمين المطلوب منهم تحضير الامتحانات و التصحيح و تسجيل المواد الالكترونية سنصدر لهم تعليمات خلال 48 ساعة او اقل





*الاداريين سيتواجدوا في المدارس لاصلاح المنشآة التعليمية والتعامل مع الامتحانات





*حتى هذه اللحظة امتحانات الشهادات العامة مثل الاعدادية والثانوية ستتم في موعدها دون تغيير وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة





*جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن اليوم مازال ساريا .. فلا يمكن تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة لارتباطنا بمواعيد التنسيق





*امتحانات النقل سنحسم موقفها خلال 48 ساعة في مؤتمر صحفي سنوضح تفاصيل المحتوى الدراسي المطلوب من الطلاب





*طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي سيؤدوا الامتحانات الكترونيا وبالتالي فوضعهم افضل حيث سيذاكروا دروسهم بإستخدام التكنولوجيا عبر التابلت





*بالنسبة لطلاب سنوات النقل .. فسيستخدموا القنوات التعليمية و وسنعد لهم موقع خاص للتعلم الالكتروني عن بعد ، لمساعدتهم على الدراسة من المنزل وذلك بالنسبة لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي لـ2 اعدادي.





*طلاب الاعدادية والثانوية العامة متاح لهم مواد إلكترونية "اونلاين" غنية جدا .. وطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي متاح لهم مواد على بنك المعرفة





*طلاب الصفوف من 3 ابتدائي لـ 2 اعدادي ، سنمنحهم دليلا للمذاكرة من المنزل قريبا



