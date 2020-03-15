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حوادث

انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 09:37 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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أحمد عبد العزيز
شهدت منطقتا الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية، انهيار أجزاء من 3 عقارات مساء اليوم الأحد، دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغات تفيد سقوط أجزاء من عقارين بشارع ابن بهلول متفرع من شارع البهواشي بمنطقة الورديان، وآخر بشارع ابن السيار بمنطقة القباري.

انتقل مسئولو حي غرب وضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغات، وتبين من المعاينة أن العقارين الأول والثاني يتكون كل منهما من أرضي وطابقين علويين، خاليين من السكان، وسقوط الأسقف والحوائط، بينما يضم العقار الثالث بمنطقة القباري 5 طوابق وانهيار سقف وسور شقة بالطابق الخامس، دون حدوث أي إصابات.

تبين أن العقارات الثلاث صادر لهم قرارات إزالة وانهاروا بسبب تداعيات موجة الطقس السيئ، وتم وضع حواجز حول العقارات حفاظا على حياة المارة.

تحررت محاضر بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور
انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور
انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور
انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور
انهيار جزئي لــ 3 عقارات في الورديان والقباري بحي غرب الإسكندرية.. صور
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