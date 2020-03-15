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رياضة

تلقيت عروضا.. كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنهاء تعاقده مع الزمالك

الأحد 15/مارس/2020 - 09:30 م
كارتيرون
كارتيرون
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أحمد هاني
يقترب عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري بعد أن وقع الموسم الماضي مع الأبيض لمدة عام واحد.


وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، : لم يتحدث معي مسؤولو الزمالك حتى الآن بخصوص تمديد عقدى مع الفريق، ومع الأداء الجيد الذي أقدمه مع الفريق في الفترة الماضية، تلقيت عروضا من الخارج، لكني سعيد لتواجدي مع الزمالك".


وعند سؤاله هل ستوافق عندما تتلقى العرض من قبل الزمالك مع تعديل في الراتب: "بالطبع، سأوافق ليس عندي مشكلة في الاستمرار". 


ويقدم نادي الزمالك موسما جيدا للغاية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق لحصد لقبين في بطولة السوبر المصري والأفريقي في شهر فبراير الماضي على حساب الأهلي والترجي الرياضي التونسي.


ويرغب مسئولو نادي الزمالك في حسم تمديد عقد باتريس كارتيرون الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري بالتجديد له.

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