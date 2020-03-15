الأهلي السعودي الأكثر تضررا بسبب كورونا

بات من الواضح ان فيروس كورونا الذي ينتشر كالنار في الهشيم ويحصد الأرواح حول العالم بمثابة اللعنة على جميع المستويات سواء الصحية أو الرياضية .





وباتت الاندية السعودية مهددة بشكل كبير بسبب أقتراحات من مجلس اتحاد الكرة بإلغاء النشاط هذا الموسم مما سوف يتسبب في كارثة حقيقة على مستوى السوق الأقتصادية لكرة القدم ، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية أن معظم البلدان التي سوف يتم إيقاف النشاط بها بشكل كامل سوف تنخفض القيمة السوقية للاعبيها بنسبة 50% .





ويعتبر نادي الأهلي السعودي هو أكثر الأندية السعودية تضررا بسبب أنه يمتلك لاعبين بقيمة تقترب من 65 مليون يورو ونزول القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين للنصف سوف يتسبب في كارثة كبيرة خصوصا مع استمرار إعطاء اللاعبين رواتبهم مما سوف يجعل النادي في مأزق كبير الموسم المقبل في حالة إلغاء النشاط بشكل كامل في السعودية