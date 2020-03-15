البنك المركزي يكشف أهداف مبادرة رواد النيل .. فيديو

كشفت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي ، أهداف مبادرة البنك المركزي والتي تعرف بـ "رواد النيل"، قائلة :"هدفها زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز منتشرة في كل أنحاء الجمهورية".





وأضافت "الظاهري"، خلال لقائها ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المحفظة التمويلية بالمبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث قُدر حجم التمويل بنحو 150 مليار جنيه لهذه المشروعات.





وأكدت أن مبادرة "رواد النيل"، تهدف لمضاعفة حجم الاستفادة لرواد الأعمال، من حيث تقديم دعم مالي وغير مالي، بمعنى مساعدة المتقدمين بمشروعاتها للحصول على قروض، في تكوين فكرته وتحضير الأوراق للحصول على التمويل بشكل أسرع، وتعريفهم أهم شركات التصدير والاستيراد، ومساعدة رواد الأعمال في النجاح.





وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف المبادرة توظيف أفضل وأمثل لطاقات الشباب وإعطائهم دفعة ليكونوا رواد أعمال، وكذلك خلق عمالة وإحلال للواردات وتعظيم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات في الخارج، لذلك المبادرة تعمل على تطوير القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي في الأساس، لأنه سينتج عنه تحول للاقتصاد المصري.











