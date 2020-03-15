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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تعلن إنهاء إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن

الأحد 15/مارس/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
 ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، حيث تلقت اتصالا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، والذى أكد خلاله أنه تم حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، وأنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، حيث قام شريف كامل سفير مصر بالأردن بزيارتهم، للاطمئنان على أحوالهم.
وأشارت إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة تابعتا موقفهم أول بأول، حتى تم الوصول إلى صيغة حل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن وتيسير سفر هؤلاء المواطنين، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.
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