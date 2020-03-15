وزيرة الهجرة تعلن إنهاء إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، حيث تلقت اتصالا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، والذى أكد خلاله أنه تم حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، وأنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، حيث قام شريف كامل سفير مصر بالأردن بزيارتهم، للاطمئنان على أحوالهم.