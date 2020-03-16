ختم النمر 41 يتصدر محرك البحث جوجل .. تعرف على ملخص الحلقة

تصدرت الحلقة 41 من مسلسل ختم النمر للفنان أحمد صلاح حسني، محرك البحث جوجل بعد تعرض عمر لمحاولة قتل مما أشعل أحداث الحلقة إثارة وتشويق، الأمر الذي من شأنه زاد البحث عليها من قبل الجمهور بمختلف الدول العربية.





وتناولت الحلقة تطورات كبيرة بين عمر الذي يجسد شخصيته أحمد صلاح حسني وبين أفراد عائلته حول الميراث بجانب المشاكل العديدة التي وقع فيها بسبب مواجهته لتجارة الآثار، وبرغم كل تلك الأزمات يحاول البقاء صامدًا من أجل أسرته وبلاده.

