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مرصد الأزهر: نتابع الفتاوى المتطرفة ونرد عليها بأكثر من لغة.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الإسبانية بالأزهر، إن الوحدة تقوم برصد ومكافحة التطرف، وتحليل وتفنيد الفتاوى المتطرفة التي تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المرصد نشط جدًا لمكافحة والتصدي للحقائق للأفكار المتطرفة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضاف الدكتور مصطفى البدري، في لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المرصد يحلل تلك الفتاوى المتطرفة ويرد عليها بشكل علمى للدفاع عن الإسلام ونشر صورته الصحيحة السليمة بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أن المرصد يعمل على تحصين الشباب ويحميها من الانجذاب لصفوف الجماعات المتطرفة. 

وتابع انه يتم تحليل ومتابعة ورصد كل ما يبث من الجماعات الإرهابية وبحثها، والرد عليها فكريًا، كما أنه يتم إصدار تقارير خاصة باللغة العربية والأجنبية لنشرها على المنصات التابعة للأزهر. 

وأكد أن المرصد قام بالكثير من حملات التوعية للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة، موضحًا أن المرصد يواجه الافكار المتطرفة بأكثر من لغة. 
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