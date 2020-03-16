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تعليم

كل ما تريد معرفته عن قناة مصر التعليمية بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
قناة مصر التعليمية تحظى حاليا بإهتمام كبير من جانب طلاب المدارس المصريين و اولياء امورهم  ، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن قناة مصر التعليمية

* تعد قناة مصر التعليمية احدى قنوات النيل المتخصصة التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات

*اشتهرت قناة مصر التعليمية ببرنامج مدرسة على الهواء الذي يقدمه نخبة من المعلمين المختارين من وزارة التربية والتعليم 


* تم استحداث تردد جديد لقناة مصر التعليمية  وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.   

* ستقدم قناة مصر التعليمية على هذا التردد الجديد خلال الاسبوع الجاري برامج تعليمية تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.

* بالنسبة لطلاب الثانوية العامة .. فيمكنهم متابعة قناة مصر التعليمية التي يتم بثها  على رابط 
11747 رأسي حيث سيتم عليها عرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة

* سيقوم مديرو المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.

* تتم إعادة إذاعة البرامج من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 2 صباحا، ثم من الساعة 2 صباحا حتى 9 صباح اليوم التالي.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من أمس الأحد 15 مارس 2020.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه بالنسبة للمعلمين :

سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد ، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية ، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من إلتحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف ، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.

ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه ، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.

ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية ، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني ، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة. 

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من امس الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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