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تعليم

لطلاب مدارس القاهرة.. قناة تعليمية جديدة لبث المناهج خلال فترة تعليق الدراسة

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:42 ص
قناة تعليمية
قناة تعليمية
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ياسمين بدوي

اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع جميع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية لمناقشة تدشين قناة تعليمية لمديرية تعليم القاهرة، تبث المناهج الدراسية للصفوف من الثالث الابتدائي إلي الثالث الثانوي.



وأعلن مدير تعليم القاهرة خلال الاجتماع، أنه قد بدأ بالفعل بعض معلمي المواد الدراسية في تصوير شرح المواد المختلفة استعدادا لبثها علي موقع المديرية.



وأوضح مدير تعليم القاهرة، أن ذلك يأتي تيسيرا علي الطلبة وأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.


 

وأكد مدير المديرية علي التزام الجميع بتعليمات الوزارة والمحافظة حرصا علي مستقبل أبنائنا الطلاب، وصحة وسلامة الجميع ومتابعة ذلك مسئولية كل من مدير عام ووكيل الإدارة ومديري المدارس.



وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع تنفيذ جميع الإجراءات والتعليمات وتتواصل مباشرة مع المحافظة والوزارة.


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