برلماني: الصناعة والتصدير يخلقان المزيد من فرص العمل ويقللان البطالة

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح الباب واسعا أمام دعم الصناعة والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى في المنطقة.



و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد أن التوسع في هذه القطاعات سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.



قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪