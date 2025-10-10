قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب واصف: المعروض من الفضة أقل من الطلب ووعي المستثمرين يحرك الأسعار صعوداً
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أول رد فعل من ترامب على عدم منحه نوبل للسلام
المدير الفني الجديد.. أول ظهور لـ سوروب في الأهلي.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الصناعة والتصدير يخلقان المزيد من فرص العمل ويقللان البطالة

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح الباب واسعا أمام دعم الصناعة والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى في المنطقة.


و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد أن التوسع في هذه القطاعات سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.


جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.  


قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪

