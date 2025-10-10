قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟
منح الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025
التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص

أميرة خلف

في خطوة من الدولة لضبط وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عدة ضوابط لحصول الشركات والجهات المنظمة لهذه الرحلات على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط.


ويعد تنفيذ رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من تجاوز للضوابط الرسمية وتعريض المواطنين لمخاطر النصب أو الاستغلال.


في هذا الصدد،  نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.


غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لهؤلاء


طبقا لنص المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:


1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.


2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.


وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

سوريا ولبنان

تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري

سوريا

إلغاء قانون قيصر .. قرار أمريكي هام لصالح الشعب السوري

المستشار الألماني

ألمانيا تقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

