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أخبار العالم

قرارات جديدة لـ الحوامل ومرضى الجهاز التنفسي فى السعودية.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:22 م
المرأة السعودية
المرأة السعودية
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ميـــس رضــا

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يومًا، لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه.


كما ألزمت بتطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يومًا على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورًا إلى الرعاية الطبية.


وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، فإنه سيتم عدّ ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم للمملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.


وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم "19911" أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.


في غضون ذلك، توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة، وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.


كما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

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