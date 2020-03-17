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برلمان

برلماني عن تعليق رحلات الطيران بسبب كورونا: صحة المواطنين أهم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:22 ص
النائب محمد عبده،
النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس ال
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على قرار رئيس الوزراء بتعليق حركة الطيران بكافة المطارات من يوم الخميس المقبل 19 مارس ويستمر حتى ٣١ من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أنه قرار موفق، ويحد من انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضاف النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعليق الرحلات أمر هام، لاسيما وأن معظم الحالات التي يتم اكتشافها لأشخاص أجانب، أو مخالطين لحالات مصابة، مؤكدًا أنه رغم ما تمثله تعليق رحلات الطيران من خسائر كبيرة، مقدرة بـ 2.25 مليار جنيها، بحسب إعلان رئاسة الوزراء، إلا أن ذلك لا يضاهي صحة مواطن واحد فقط.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، ضرورة أن يتم استغلال فترة تعليق رحلات الطيران، في تهيئة المطارات للرحلات بشكل أفضل.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه في إطار متابعة فيروس كورونا وامتداد كل الخطوات الاستباقية التي نتخذها قمنا بتعليق الفاعليات و الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس .


واضاف أن الحكومة تجتمع يوميا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وهناك إجراءات اخرى اتخذناها بعد عدة اجتماعات وبناء على تقرير .

واشار الى ان الحكومة اتخذت قرار تعليق حركة الطيران بكافة المطارات من يوم الخميس المقبل ويستمر حتى ٣١ مارس.
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