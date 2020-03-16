عاجل .. أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجري في أمريكا الآن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وحذر مايك بومبيو الصين من نشر إشاعات وصفها بالعجيبة حول فيروس كورونا.

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس إلى 7 حالات وزيادة معدل الإصابات إلى 950 حالة.





وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، كشف كومو، عن خريطة توضح حالات الإصابة في مدن الولاية، أعلاها مدينة نيويورك التي سجلت 463 حالة تليها مقاطعة ويستشستر بـ 220 حالة.





ووصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة، وفقا لآخر إحصاء 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.