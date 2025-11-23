قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية: الجيش يدعو الوسطاء الأمريكيين والقطريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هجمات المتمردين

القوات المسلحة الكونغولية
القوات المسلحة الكونغولية
أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الجيش الكونغولي الجنرال سيلفان إكينجي، ان متمردي حركة "23 مارس" يواصلون مهاجمة مواقع القوات المسلحة الكونغولية شرقي البلاد وذلك رغم توقيع اتفاقيات الدوحة وواشنطن وفرض وقف إطلاق النار.
ووصف الجنرال إكينجي خلال مؤتمر صحفي في كينشاسا هذه التصرفات بأنها "تحريض على الحرب" يعرض السكان في هذا الجزء من البلاد للخطر. وفي مواجهة هذا الوضع، دعا المتحدث باسم الجيش الوسطاء المشاركين في محادثات الدوحة وواشنطن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأعمال .
وقال الجنرال إكينجي، بحسبما أورد موقع "ست سور ست" الاخباري الكونغولي، ان " ولذلك، فإن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تدين هذه المحاولات وانتهاك وقف إطلاق النار، تدعو المفاوضين الأمريكيين والقطريين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأعمال، لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال".
وأضاف أن القوات المسلحة الكونغولية من جانبها قد اتخذت "الإجراءات اللازمة للرد على هذه الاستفزازات".

الجيش الكونغولي متمردي حركة 23 مارس القوات المسلحة الكونغولية اتفاقيات الدوحة

