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اقتصاد

البنك الأهلي: اجتماع مرتقب لـ الألكو لمراجعة أسعار الفائدة خلال أيام.. وخفض الشهادات المتغيرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:29 م
يحيي أبو الفتوح
يحيي أبو الفتوح
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محمد يحيى

كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري  التابع للحكومة، عن اجتماع لجنة الألكو في البنك خلال الأيام القليلة المقبلة، لمراجعة أسعار الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بـ الأهلي المصري تفعيلا لقرار البنك المركزي المصري الخاص بالتخفيض الاستثنائي لاسعار الفائدة بنسبة 3%.


أكد "أبو الفتوح" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه تم تعديل أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير فور صدور قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 3%، موضحا أن تلك الشهادات مربوطة بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري.


أشار " أبو الفتوح" الى أنه بالنسبة للأوعية الادخارية و الشهادات ذات العائد الثابت والبلاتينية من المقرر الابقاء علي أسعار الفائدة الخاصة بها حاليا لحين اجراء اجتماع لجنة الألكو لدراسة تحريك سعر الفائدة وفقا لما هو متبع داخل البنك الأهلي المصري.


وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل تخفيض اسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليتماشي ذلك مع تداعيات الاقتصاد العالمي والاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي المصري.

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