رجب بكار: بيراميدز رفض رحيلي لـ الأهلي أو الزمالك

أكد رجب بكار الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز ومنتخب مصر أنه يسعى للتتويج ببطولة الكونفيدرالية مع فريقه، مشددا على ان الفريق يمتلك جميع المقومات للتتويج بها .
وأضاف رجب بكار في تصريحات لبرنامج " نمبر وان " أن الأهلي والزمالك طلبا ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن بيراميدز تمسك ببقائه.
وأوضح: "حسام حسن أفضل مدرب تدربت معه".
وأشار رجب بكار إلى أنه خلال تواجده بصفوف فريق الداخلية، أنهى اتفاقه مع نادي وادي دجلة مقابل 1.5 مليون جنيه.
وقال إنه عقب إتمام الاتفاق تدخل المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حيث قام بزيادة 250 ألف جنيه على عرض دجلة؛ ولذلك تجمدت المفاوضات مع دجلة وانتقلت لسموحة.