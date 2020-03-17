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برلمان

تعقيم مجلس النواب ضد كورونا.. وصرف العاملين مبكرا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
بدأت عمليات تعقيم مقر مجلس النواب، حيث وصلت منذ قليل إلى مقر البرلمان، مجموعة من سيارات القوات المسلحة، وأفراد الحرب البيولوجية، استعدادا لتطهير وتعقيم قاعات البرلمان، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وبدأت عمليات التعقيم بمكتب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ثم القاعة الرئيسية ومن المتوقع أن يتم صرف العاملين بالمجلس مبكرا.

يذكر أن البرلمان، اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لفيروس كورونا المستجد كوفيد 9، بدأها بتعقيم وتطهير جميع قاعات البرلمان، وتوفير المطهرات فى جميع أركان مجلس النواب، بالإضافة الى تعطيل عمل البرلمان حتى يوم 29 مارس الجاري، ثم قرار الأمين العام المستشار محمود فوزي، برفع البصمة للعاملين، بالأضافة الى توجيه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالاستعانة بالقوات المسلحة لتعقيم وتطهير قاعات البرلمان.
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