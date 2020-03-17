تعقيم مجلس النواب ضد كورونا.. وصرف العاملين مبكرا

بدأت عمليات تعقيم مقر مجلس النواب، حيث وصلت منذ قليل إلى مقر البرلمان، مجموعة من سيارات القوات المسلحة، وأفراد الحرب البيولوجية، استعدادا لتطهير وتعقيم قاعات البرلمان، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.





وبدأت عمليات التعقيم بمكتب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ثم القاعة الرئيسية ومن المتوقع أن يتم صرف العاملين بالمجلس مبكرا.



