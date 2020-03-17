البحيرة تواصل تعقيم المدارس والمنشآت الحكومية ..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى اتخاذ كافة الإجراءات من تعقيم المصالح الحكومية وغلق المقهى الغير ملتزمة بمنع الشيشة ومراقبة مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها لمنع عودة فتحها مرة أخرى وذلك كتدبير إحترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وفى إطار ذلك شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بضرورة تكثيف حملات التوعية تعقيم المصالح الحكومية التوعية و إزالة كافة الإشغالات من الشوارع وغلق المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وذلك حرصا علي سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا حرصا على سلامة المواطنين.

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وتواصل التربية والتعليم حملات تعقيم المدارس بالجهود الذاتية تحت رعاية الدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة حيث قامت مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية بنات بإدارة ايتاى البارود التعليمية بإشراف محمد الدسوقى مدير عام الإدارة وبمشاركة وائل احمد الغلبان مدير المدرسة.

قامت المدرسة بتعقيم وتطهير جميع مبانى وفصول ومكاتب ودورات مياه وحدائق وافنية المدرسة بحضور رياض أبومشفه متابع بالادارة وبمشاركة أعضاء مكتب الزائرة الصحية وتحت إشراف مكتب التربية الأجتماعية بالمدرسة وبمشاركة العاملين المخلصين بالمدرسة وذلك بالجهود الذاتية حرصا على صحة وسلامة العاملين وطالبات المدرسة.

وفى سباق اخر تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط وغلق ٦٧ مركزا للدروس الخصوصية وغلق اكثر من ٢٠ مقهي للانترنت وكافتيريات لمنع تجمع الأطفال والشباب بها، و مصادرة جميع "الشيش"، وذلك للحد من انتشار "فيروس كورونا".



