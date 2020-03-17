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محافظات

مواعيد جديدة لعمل المقاهي والكافيهات بالإسماعيلية .. تعرف عليها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية قرارا بحتمية تفعيل القرار رقم 419 لسنة 2019 الصادر فى 30 يوليو الماضى من العام السابق 2019 بشأن إغلاق جميع المقاهى والكافيهات وأماكن ألعاب البلاى ستيشن فى تمام الساعة الساعة الثانية عشر مساء خلال فصل الشتاء.

وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيتات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى.

ويأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمكافحة الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.

وكان المحافظ أصدر عدة قرارات اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات الاحترازية والتي يتخذها المحافظين لمواجهة كورونا، منها إغلاق دور الحضانة وتفعيل الرقابة التموينية علي الأسواق والصيدليات.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة. 

كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأواني والأدوات الزجاجية" أكواب – فناجين – أطباق " واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل " الورق والكرتون.
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