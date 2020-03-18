وقت صلاة الفجر الحقيقي وكيفية حسابه

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلوات هي الركن الأعظم في الإسلام، وينبغي الحفاظ على الصلاة في أوقاتها.





وأضاف محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، ردًا على سؤال يقول صاحبه "لا أجد العزيمة لصلاة الفجر في الشتاء فهل هذا من النفاق؟ أن النوم عن صلاة الفجر يستوجب صلاتها فور الاستيقاظ، أما إن كان المؤذن لصلاة الفجر يرفع النداء والرجل مستيقظ ولكنه كسلان عن القيام للصلاة فهذا لا يجوز شرعًا.





يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم.





وقت صلاة الفجر في مصر