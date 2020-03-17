مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الصحراوي بسوهاج

تسببت رعونة سائق "ميكروباص" وتجاوزه الخاطئ في أحد المنحنيات الخطرة على الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج ، في تصادم مروع وجها لوجه مع سيارة نقل بمقطورة، الحادث خلف وراءه جثة و15 مصابا بعضهم في حالة خطرة.





المعاينة الفنية لرجال المرور في المحافظة أوضحت أن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة أكثر من المقررة علي الطريق في تمام الخامسة من صباح اليوم وأثناء تجاوزه إحدى السيارات على الطريق فوجئ بسيارة نقل بمقطورة في الاتجاه المقابل، ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بالنقل وجها لوجه.





مرفق إسعاف سوهاج دفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج العام، والمستشفى الجامعي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وباشرت التحقيقات.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع ناجح أحمد توفيق، 44 عاما.





وأصيب كل من مصطفى أبو المجد، 29 عاما، باشتباه كسر بالفكين، وعبد العزيز أبو المجد سرحان، 33 عاما، بكسر بالساق اليسرى، ومحمد أمين، 27 عاما، بكسر بالساق اليمنى اشتباه نزيف بالبطن، ومحمد محمود حسن، 31 عاما، بجرح قطعى بالرأس واشتباه نزيف بالبطن، ومحمود حاتم حسين، 25 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر فى العمود الفقرى، وباسم أمين محمود، 22 عاما، باشتباه كسر بالذراع اليمنى.





كما أصيب أيضا كل من شعبان أبو الحمد على، 26 عاما، باشتباه كسر فى الساق، ومحمد رجب محمد، 25 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجاد الكريم صالح حنفى، 50 عاما، باشتباه كسر فى العمود الفقري، ومصطفى كرم على، 23 عاما، باشتباه كسر بالفخذ اليمنى، وإبراهيم أحمد الضمرانى، 25 عاما، باشتباه كسر بالفخذ اليمنى والفك السفلى، وصلاح محمد نور الدين، 21 عاما، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وحسام محمد زكى، 22 عاما، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفم السفلى، وكريم حمدى الناظر، 27 عاما، بكسور متفرقة، وشخص مجهول الهوية في غيبوبة تامة.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام والمستشفى الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.